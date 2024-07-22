Женщина, которая купалась в воде, заметила поблизости большое животное и быстро поплыла к берегу. Однако, не смогла вовремя выйти из воды.

Читайте также В США женщина самостоятельно спаслась из пасти 400-килограммового аллигатора

В Германии женщина была в воде, когда на нее напал бобер Жительница Мюнхена была госпитализирована со рваными ранами бедра после неосторожного купания в реке. Она сообщила, что почувствовала острую боль в бедре, что привело к сильному кровотечению, а вода вокруг нее покраснела от укуса неизвестного животного.

К счастью, женщина смогла добраться до берега, получив две рваные раны. Случайные свидетели быстро связались с экстренными службами, и пострадавшую оперативно доставили в больницу. Медики оказали пациентке помощь в связи с двумя ранениями, одно из которых достигало 10 сантиметров в длину.



В Германии на женщину в воде напал бобер / Скриншот с видео

В этом загадочном инциденте личность животного, которое напало на женщину, оставалась бы неизвестной, однако свидетель смог зафиксировать на видео, как бобер плавает рядом с жертвой.

По мнению зоологов, это была самка бобра, которая могла почувствовать опасность для своих детенышей и таким образом пыталась их защитить.