Инцидент произошел еще 4 июля. 46-летняя Рэйчел Томпсон решила искупаться в водоеме, когда животное внезапно напало на нее.

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Нападение длилось примерно 30 секунд

Женщина рассказала, что уже шесть лет проживает вблизи реки Гиллсборо. Все это время она видела в водоеме самку аллигатора, и даже назвала ее Сильвией.

Это как National Geographic в нашем дворе,

– рассказала Рэйчел.

А уже летом 2023 года она впервые увидела в реке большого самца аллигатора, а второй раз – в середине июня. Через несколько дней женщина заметила, что самец получил рану на морде, поэтому начала называть его Шрамом.

В день нападения после зарядки Рейчел решила искупаться в реке. Вдруг периферическим зрением она увидела рябь на воде, а через мгновение – голову аллигатора.

Он был очень близко, поэтому Рейчел просто не сумела убежать. Шрам схватил ее за ногу, а потом потянул с берега.

Это звучало, как хруст картофельных чипсов,

– сказала она.

Женщина схватилась за ближайший камень, но аллигатор оказался сильнее и оттягивал ее дальше от берега. Рейчел решила ударить по ране, которую Шарм получил перед тем, но это не помогло.

"Тогда я закричала и приложила все силы, чтобы схватить его за верхнюю и нижнюю челюсти, и потянула так сильно, как могла", – рассказала женщина.

После этого она почувствовала, что ее нога освободилась. Она быстро оттолкнула своего нападающего и бросилась к берегу.

По мнению женщины, нападение длилось примерно 30 секунд.

Женщина самостоятельно пережала кровотечение на ноге. Впоследствии подруга отвезла ее в больницу. Там считали, что женщине придется пережить несколько операций и пересадку кожи, но рана, к счастью, оказалась не такой сложной. Рейчел получила перелом, повредила мышцы.

Она впоследствии рассказала, что еще долго не сможет зайти в реку.

"Это неприятно, но когда из-за боли мне становится плохо, я напоминаю себе: "Я жива! У меня есть нога!" – шутит женщина.

После этого инцидента специалисты усыпили аллигатора Шрама. Они также заметили, что людям никогда не стоит кормить аллигаторов, потому что вместо того, чтобы бояться, животные учатся ассоциировать их с едой.