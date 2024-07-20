Інцидент стався ще 4 липня. 46-річна Рейчел Томпсон вирішила скупатися у водоймі, коли тварина раптово напала на неї.

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Напад тривав приблизно 30 секунд

Жінка розповіла, що вже шість років проживає поблизу річки Гіллсборо. Увесь цей час вона бачила у водоймі самку алігатора, і навіть назвала її Сільвією.

Це як National Geographic у нашому дворі,

– розповіла Рейчел.

А уже влітку 2023 року вона вперше побачила у річці великого самця алігатора, а вдруге – у середині червня. За кілька днів жінка помітила, що самець отримав рану на морді, тому почала називати його Шрамом.

У день нападу після зарядки Рейчел вирішила скупатися у річці. Аж раптом периферичним зором вона побачила брижі на воді, а за мить – голову алігатора.

Він був дуже близько, тому Рейчел просто не зуміла втекти. Шрам схопив її за ногу, а потім потягнув з берега.

Це звучало, як хруст картопляних чипсів,

– сказала вона.

Жінка схопилася за найближчий камінь, але алігатор виявився сильнішим та відтягував її далі від берега. Рейчел вирішила вдарити по рані, яку Шарм отримав перед тим, але це не допомогло.

"Тоді я закричала і доклала всіх сил, щоб схопити його за верхню та нижню щелепи, й потягнула так сильно, як могла", – розповіла жінка.

Після цього вона відчула, що її нога звільнилася. Вона швидко відштовхнула свого нападника та кинулася до берега.

На думку жінки, напад тривав приблизно 30 секунд.

Жінка самотужки перетиснула кровотечу на нозі. Згодом подруга відвезла її до лікарні. Там вважали, що жінці доведеться пережити декілька операцій та пересадку шкіри, але рана, на щастя, виявилась не такою складною. Рейчел отримала перелом, пошкодила м’язи.

Вона згодом розповіла, що ще довго не зможе зайти в річку.

"Це неприємно, але коли через біль мені стає погано, я нагадую собі: "Я жива! У мене є нога!" – жартує жінка.

Після цього інциденту фахівці приспали алігатора Шрама. Вони також зауважили, що людям ніколи не варто годувати алігаторів, тому що замість того, щоб боятися, тварини вчаться асоціювати їх з їжею.