Жінка, яка купалася у воді, помітила поблизу велику тварину і швидко попливла до берега. Однак, не змогла вчасно вийти з води.

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У Німеччині жінка була у воді, коли на неї напав бобер Мешканка Мюнхена була госпіталізована з рваними ранами стегна після необережного купання в річці. Вона повідомила, що відчула гострий біль у стегні, що призвело до сильної кровотечі, а вода навколо неї почервоніла від укусу невідомої тварини.

На щастя, жінка змогла дістатися берега, отримавши дві рвані рани. Випадкові свідки швидко зв'язалися з екстреними службами, і потерпілу оперативно доставили до лікарні. Медики надали пацієнтці допомогу у зв'язку з двома пораненнями, одне з яких сягало 10 сантиметрів у довжину.



У Німеччині на жінку у воді напав бобер / Скриншот з відео

У цьому загадковому інциденті особа тварини, яка напала на жінку, залишалася б невідомою, однак свідок зміг зафіксувати на відео, як бобер плаває поруч із жертвою.

На думку зоологів, це була самка бобра, яка могла відчути небезпеку для своїх дитинчат і таким чином намагалася їх захистити.