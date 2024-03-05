Не умеет ходить по земле: в Днепре собака в течение 8 лет живет на крыше гаражей

В Днепре жители сообщили о собаке по кличке Яреська, которая уже восемь лет живет на крышах гаражей. По словам местных жителей, она не умеет ходить по земле.

Собака от рождения живет на крыше гаражей

Яреська возле гаражей появилась, когда была щенком. За эти годы местные привыкли к ней и считают охранницей двора.

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Поскольку собака ходит только по крыше гаражей, местные приносят туда для нее еду. Чаще всего дают кашу, бульон и собачий корм.

Собака Яреська / Скриншот из видео Суспільне Дніпро

К Яреське подходят как взрослые, так и дети, ведь животное ласковое и совсем не агрессивное.

Она здесь с самого детства. Она здесь родилась. У нее есть две будки, мы ее кормим, даем пить. Все там есть, она таким способом нас охраняет,

- рассказывает днепрянин Ярослав.

Ярослав вспоминает, что однажды собака решила прыгнуть с крыши, однако как только стала на землю, ее ноги разъехались и она не смогла пойти дальше. Там она и стояла на месте, пока люди не помогли подняться обратно.

Будка Яреськи на крыше / Скриншот из видео Суспільне Дніпро

На Киевщине появится заказник для охраны волков

На севере Вышгородского района Киевской области появится заказник для охраны волков. Эта локация станет первой в Украине.

Над его созданием работает Киевский эколого-культурный центр. Что известно о заказнике, рассказываем по ссылке!