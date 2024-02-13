В Чернобыле фотоловушка поймала самого большого пернатого хищника Полесья: величественный кадр
Источник:Чернобыльский заповедник
В Чернобыльском заповеднике в объектив фотокамеры попала редкая птица. Речь идет об орлане-белохвосте.
Это самый большой пернатый хищник Полесья, а то и всей Украины. Соответствующие кадры опубликовал Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник.
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Что известно об орлане-белохвосте?
Орлан-белохвост – самая большая птица, которая встречается на территории Чернобыльского заповедника. В размерах и массе тела орлан уступает разве черному грифу, который обитает в горах Крыма.
Величие, сосредоточенность, уверенность и сила – вот что вы можете увидеть на этих фотографиях,
– отмечают в заметке.
Эта птица гнездится в старых участках леса возле крупных водоемов-озер, рек. На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов. Сейчас орнитологи оценивают отечественную популяцию белохвоста в 180 – 200 пар.
Размах крыльев орлана-белохвоста достигает 2,5 метра / Фото Сергея Домашевского
Зимой количество орланов увеличивается за счет птиц северных популяций из Белоруссии, Скандинавии и России. В заповеднике зимует до 55 птиц.
Орланы обычно питаются погибшими животными или остатками животных, добытых волками.
Другие животные в Чернобыле:
- В Чернобыльской зоне отчуждения заметили целый табун благородных красавиц. Говорится о самках оленя европейского (благородного). Камера фотографа зафиксировала самок, которые стояли на заснеженном поле.
- На днях в этой зоне также заметили маму-лосиху и ее лосенка. На опубликованном кадре – небольшая семейка. С одной стороны – небольшая, потому что здесь только мама-лосиха и ее почти взрослый лось, а с другой – об этих животных не стоит говорить в уменьшительных тонах, ведь это величественные существа.
- В Чернобыльском заповеднике в Киевской области в фотоловушку попало животное, которое любит есть ночью. Оно опасно и при встрече не стоит им любоваться, а остерегаться. Говорится о диком кабане.
- Еще Заповедник показал на фото животное, которое почти все свое время проводит на деревьях. Оно имеет характерные черты кисти на ушах, но это не оно (хотя ее также замечали на этой территории). Говорится о выверке.