Вот так повезло: мэрия Будапешта специальным указом поселила у себя бездомную кошку

На территории мэрии Будапешта обнаружили кошку, вероятную, бездомную. Поскольку ее хозяев так и не нашли, а пушистая продолжила оставаться там, ведомство приняло интересное решение.

Мэрия Будапешта специальным указом поселила у себя кошку

Так, Томаш Шамадо, глава финансовой администрации Будапешта, издал указ о кошке. Он предоставляет этому животному официальный статус и финансирование.

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Недавним распоряжением, выданным Шамадо, мэрия Будапешта официально предоставила приют кошке, которого описывают как такого, имеющего "белую шерсть и рыжий хвост". Постановление позволяет коту проживать в помещении мэрии.

Документ, выданный мэрией венгерской столицы, прямо запрещает содержать на ее территории других котов, кроме упомянутого, а также регламентирует статью расходов на содержание кошки.



Мэрия Будапешта специальным указом поселила у себя кошку / Фото Мэрия Будапешта

В заявлении, опубликованном на портале Telex, мэрия Будапешта сообщила, что котенок, возрастом примерно 6 месяцев, был найден в саду неподалеку несколько недель назад.

К слову, еще одним известным котом, который живет в официальном здании, является Ларри, постоянный житель Даунинг-стрит. Но совсем скоро его жизнь может измениться, поскольку изменится и премьер-министр.