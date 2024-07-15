Мерія Будапешта спеціальним указом поселила в себе кішку

Так, Томаш Шамадо, голова фінансової адміністрації Будапешта, видав указ щодо кішки. Він надає цій тварині офіційний статус і фінансування.

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Нещодавнім розпорядженням, виданим Шамадом, мерія Будапешта офіційно надала притулок кішці, якого описують як такого, що має "білу шерсть і рудий хвіст". Постанова дозволяє коту проживати в приміщенні мерії.

Документ, виданий мерією угорської столиці, прямо забороняє утримувати на її території інших котів, окрім згаданого, а також регламентує статтю витрат на утримання кішки.



Мерія Будапешта спеціальним указом поселила в себе кішку / Фото Мерія Будапешта

У заяві, опублікованій на порталі Telex, мерія Будапешта повідомила, що кошеня, віком приблизно 6 місяців, було знайдено в саду неподалік кілька тижнів тому.

До слова, ще одним відомим котом, який живе в офіційній будівлі, є Ларрі, постійний мешканець Даунінг-стріт. Але зовсім скоро його життя може зміниться, оскільки зміниться і прем'єр-міністр.