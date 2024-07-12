На пограничном пункте пропуска мужчина, одетый в черную куртку, мешковатые штаны и рюкзак, заявил, что ему "нечего декларировать". Несмотря на его заявление, при дальнейшей проверке было обнаружено, что он имел при себе контрабанду, и еще какую…

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Мужчина хотел пронести более 100 змей в штанах

Таможенники обнаружили 104 живые змеи, спрятанные в шести полиэтиленовых пакетах, которые были в штанах мужчины.

На опубликованном видео видно, как двое таможенников проверяют пакеты с красными, розовыми и черными змеями разных размеров.



Мужчина прятал в штанах 104 змеи / Фото mp.weixin.qq.com

В общем таможенники изъяли у контрабандиста пять видов змей:

молочная змея, маисовый полоз, техасская крысиная змея, свиноносый уж, береговая гоферовая змея.

Это неядовитые рептилии, которые обитают в Северной Америке, и становятся объектами торговли экзотическими животными в Китае. Эти животные, которые являются эндемиками, сталкиваются с риском стать инвазивными видами в новой среде.



Мужчина пытался пронести в аэропорт более сотни змей / Фото mp.weixin.qq.com

К слову, в Китае за незаконную перевозку животных предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 тысяч юаней (примерно 7 тысяч долларов США). Те, кто совершает серьезные нарушения, могут также столкнуться с уголовными обвинениями.