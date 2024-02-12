Местная советница Дениз Чемберлен вытащила ее из воды, поместив в старую корзину для покупок. По ее словам, животное было выброшено хозяином и имело плохой вид.

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Женщина нашла в водоеме аллигаторовую черепаху

Плотоядная пресноводная рептилия, похожа на динозавра, имеет ряд шипов на панцире и может достигать веса в 80 килограммов. Животное доставили в ветеринарную клинику Wild Side Vets.

Это очень опасный инвазивный вид. Они могут даже перегрызть руки маленьким детям. Черепаха стала предметом торговли домашними животными, выброшенным на свалку, потому что хозяин не мог за ней ухаживать,

– сказала Дениз.

Она добавила, что существо уже начало выглядеть довольно жалко. Женщина звонила в различные агентства, которые не помогали, поскольку думали, что это бугорчатая черепаха (терапин), но оказалось, что это не так.

Животное доставили в ветклинику / Фото SWNS

Чиновница добавила, что ветеринары поставили ее на ноги и были "замечательными и очень полезными".

Что известно об этом виде?

Аллигаторовая черепаха является инвазивным видом, что оказывает негативное влияние на местную экологию. Кроме Флориды, они также встречаются в Южной и Центральной Америке и имеют мощные челюсти, способные проломить кость.

Некоторые из них могут доживать до 70 лет. Животные питаются рыбой и млекопитающими, а также растительностью и охотятся преимущественно ночью.

К сожалению, многие люди берут их маленькими, и не заботятся о законе. Но когда те начинают становиться большими или агрессивными, они выпускают животных в воду или недалеко от места обитания. Они выживут, но проблема в том, что это убивает местные виды,

– сказала Венди Розоневски из JNW Animal Rescue.

Так, эксперты по дикой природе сообщили, что черепахи этого вида не являются коренными жителями Калифорнии и их содержание без соответствующего разрешения запрещено.

Животное было похоже на доисторическое существо / Фото SWNS

В пещере на Тернопольщине нашли краснокнижных летучих мышей

В пещерах Угрынь Млынки и Млыночки на Тернопольщине обнаружили двух редких летучих мышей. Речь идет об ушастике австрийском и ночнице усатой.

В пещере Млынки преимущественно обитают очень неуловимые виды летучих мышей, а именно ухань австрийский и ночница усатая. Тревожные данные, собранные специалистами, свидетельствуют о значительном сокращении их популяции. Они отметили, что определенные негативные изменения состояния местных популяций летучих мышей и изменения в их распределении на зимовке связаны с теплыми зимами.