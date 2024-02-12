Місцева радниця Деніз Чемберлен витягла її з води, помістивши в старий кошик для покупок. За її словами, тварина була викинута господарем і мала поганий вигляд.

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Жінка знайшла у водоймі алігаторову черепаху

М'ясоїдна прісноводна рептилія, схожа на динозавра, має низку шипів на панцирі та може досягати ваги у 80 кілограмів. Тварину доставили у ветеринарну клініку Wild Side Vets.

Це дуже небезпечний інвазивний вид. Вони можуть навіть перегризти руки маленьким дітям. Черепаха стала предметом торгівлі домашніми тваринами, викинутим на смітник, бо господар не міг за нею доглядати,

— сказала Деніз.

Вона додала, що істота вже почала виглядати досить жалюгідно. Жінка дзвонила в різні агенції, які не допомагали, оскільки думали, що це горбкувата черепаха (терапін), але виявилося, що це не так.

Тварину доставили до ветклініки / Фото SWNS

Чиновниця додала, що ветеринари поставили її на ноги й були "чудові й дуже корисні".

Що відомо про цей вид?

Алігаторова черепаха є інвазивним видом, що чинить негативний вплив на місцеву екологію. Крім Флориди, вони також трапляються в Південній і Центральній Америці і мають потужні щелепи, здатні проломити кістку.

Деякі з них можуть доживати до 70 років. Тварини харчуються рибою і ссавцями, а також рослинністю і полюють переважно вночі.

На жаль, багато людей беруть їх малими, і не дбають про закон. Але коли ті починають ставати великими або агресивними, вони випускають тварин у воду або недалеко від місця проживання. Вони виживуть, але проблема в тому, що це вбиває місцеві види,

— сказала Венді Розоневскі з JNW Animal Rescue.

Так, експерти з дикої природи повідомили, що черепахи цього виду не є корінними жителями Каліфорнії та їхнє утримання без відповідного дозволу заборонено.

Тварина була схожа на доісторичну істоту / Фото SWNS

У печері на Тернопільщині знайшли червонокнижних кажанів

У печерах Угринь Млинки та Млиночки на Тернопільщині виявили двох рідкісних кажанів. Мовиться про вуханя австрійського та нічницю вусату.

В печері Млинки переважно мешкають дуже невловні види кажанів, а саме вухань австрійський та нічниця вусата. Тривожні дані, зібрані фахівцями, свідчать про значне скорочення їхньої популяції. Вони наголосили, що певні негативні зміни стану місцевих популяцій кажанів та зміни у їхньому розподілі на зимівлі пов'язані з теплими зимами.