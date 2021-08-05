Ученые из Бристольского университета провели исследование, в котором предположили, что самки жирафов пользуются большой уважением в стаде. Жирафы продемонстрировали крепкие родственные связи.

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Исследователи выяснили , что самки жирафов живут еще около 8 лет после того, как прекращают давать потомство. Это – редкое явление среди животных.



Самки жирафов живут и после детородного возраста / Фото Unsplash

Соавтор исследования доктор Зои Мюллер поддерживает теорию, что самки, которые вышли из репродуктивного возраста, помогают выживать чужим малышам и занимаются воспитанием потомства.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Подобное "социальное" устройство имеют также слоны и косатки.



Ученые предполагают, что жирафы могут иметь социальные связи / Фото Unsplash

Во время засухи или голода, если вокруг группы есть самки пожилого возраста, например, бабушки – группа имеет гораздо больше шансов выжить, – рассказывает Мюллер.

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Ранее считалось, что жирафы являются одиночками / Фото Unsplash

Почему это открытие является важным