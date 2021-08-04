Эта история началась в июле 2020 года. Тогда Кейтлин Доран уже несколько месяцев была без работы. Женщина решила создать аккаунт в тиктоке для своей шпороносной черепахи Типто и развлекать людей.

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Типто появилась у своей владелицы еще тогда, когда той было 7 лет. С тех пор любимец "подрос" и сейчас весит почти 80 килограммов.

Черепаха смешно ест на камеру: видео

"Фишкой" Типто является то, что к еде он подползает очень медленно. А вот ест с большим аппетитом и очень быстро. Такой контраст рассмешил пользователей сети.

Я подумала, что все равно целый день кормлю Типто, поэтому могла бы сделать небольшое смешное видео об этом и опубликовать, чтобы мои друзья улыбнулись, – рассказывает Кейтлин.

Она сняла видеоролик, где Типто медленно ползет к своему обеду: тарелке с огурцами, морковью и помидорами. В конце-концов черепаха мгновенно глотает все овощи.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Черепаха ест овощи: вирусное видео

Всего за час видео посмотрели более миллиона человек. После такого успеха владелица животного продолжила делиться замечательными видео с Типто. Сейчас парочка имеет более 4 миллионов подписчиков.

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Типто – 19-летняя шпороносная черепаха. Рептилии этого вида живут до 80 – 120 лет. Поэтому Типто считается молодым.