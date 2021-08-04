Ця історія почалася в липні 2020 року. Тоді Кейтлін Доран вже кілька місяців була без роботи. Жінка вирішила створити акаунт в тіктоці для своєї шпороносної черепахи Тіпто і розважати людей.
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Тіпто з'явилася у свої власниці ще тоді, коли тій було 7 років. З того часу улюбленець "підріс" й зараз важить майже 80 кілограмів.
Черепаха кумедно їсть на камеру: відео
"Фішкою" Тіпто є те, що до їжі він підповзає дуже повільно. А ось їсть з великим апетитом і надзвичайно швидко. Такий контраст розсмішив користувачів мережі.
Я подумала, що все одно цілий день годую Тіпто, тому я могла б зробити невелике кумедне відео про це й опублікувати, щоб мої друзі посміхнулися, – розповідає Кейтлін.
Вона зняла відеоролик, де Тіпто повільно повзе до свого обіду: тарілки з огірками, морквою та помідорами. В кінці черепаха миттєво ковтає усі овочі.
Черепаха їсть овочі: вірусне відео
Усього за годину відео переглянули понад мільйон людей. Після такого успіху власниця тварини продовжила ділитися чудовими відео про Тіпто.
Зараз парочка має понад 4 мільйони підписників.
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Тіпто– 19-річна шпороносна черепаха. Рептилії цього виду живуть до 80 – 120 років. Тому Тіпто вважається молодим.
Доран живе разом з черепахою усе своє свідоме життя й планує дбати про нього до самої смерті.