Вчені з Бристольського університету провели дослідження, у якому припустили, що самиці жираф користуються неабиякою повагою у стаді. Жирафи продемонстрували міцні родинні зв'язки.
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Дослідники з'ясували, що самиці жираф живуть ще близько 8 років після того, як припиняють народжувати потомство. Це – рідкісне явище серед тварин.
Самки жираф живуть і після дітородного віку / Фото Unsplash
Співавторка дослідження докторка Зої Мюллер підтримує теорію, що самиці, які вийшли з репродуктивного віку, допомагають виживати чужим малюкам та займаються вихованням потомства.
Подібний "соціальний" устрій мають також слони та косатки.
Вчені припускають, що жирафи можуть мати соціальні зв'язки / Фото Unsplash
Під час засухи або голоду, якщо довкола групи є самиці літнього віку, наприклад, бабусі, – група має набагато більше шансів вижити, – розповідає Мюллер.
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Раніше вважалося, що жирафи є одинаками / Фото Unsplash
Чому це відкриття є важливим
- Раніше жирафів сприймали як несоціальних тварин, які не мають якоїсь усталеної системи родинних стосунків.
- Робота Зої Мюллер демонструє, що це може бути неправдою – і що жирафи можуть жити родинами.
- Соціальний устрій та життя групами допомагає жирафам виживати у дикій природі та вирощувати більше потомства.