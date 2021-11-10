Утка бежала марафон в Нью-Йорке: забавное видео покоряет сеть

10 ноября 2021 , 19:35
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Источник:

тикток seducktiv

Сложно сказать, что больше понравилось людям – утка на марафоне или ее милые красные туфельки. Рассказываем, где взялась утка на марафоне и почему ее обули в самодельную "беговую обувь".

Эту спортивную красавицу зовут Ринкл, и она стала настоящей звездой марафона в Нью-Йорке. Видео утки в туфельках очаровало миллионы людей в тиктоке.

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Ринкл поддерживала бегунов

Утка стала  животным эмоциональной поддержки на марафоне. Она вдохновляла спортсменов бежать дальше, несмотря на усталость и боль.

Зрители приветствовали птичку овациями. Все пытались снять Ринкл на видео и прокричать ей что-нибудь бодрящее.

Ты сможешь, маленькая утка,
– громко произносит один из зрителей на видео.

На чувствительные лапки утки надели красные туфли. Они нужны для того, чтобы птичка не поранилась об асфальт. Ринкл понравилось бежать рядом с людьми – она двигалась и кричала, пытаясь перегнать спортсменов.

Для чего нужны животные эмоциональной поддержки 

Эти животные помогают людям в сложных ситуациях, способствуют улучшению эмоционального состояния человека. Часто животными эмоциональной поддержки становятся собаки, однако ими могут быть и другие любимцы: кошки, морские свинки, крысы, попугаи и даже утки.

Утка бежала марафон в Нью-Йорке: смотрите видео

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Ринкл бегает и дома

Владельцы утки снимают немало ярких видео со своей любимицей. Ринкл любит плавать в пруду, воровать ботинки и безумно носиться по двору. Больше видео о веселой утке можно посмотреть в ее тиктоке.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проказами. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

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@seducktiv

Я хотел прикоснуться к этой ## симпатичной ## утке ## пецофтикток ## canttouchthis ## foryou ## wrinkletheduck

♬ Can't Touch This - Хэллоуинские монстры

Что известно о Нью-Йоркском марафоне

  • Это ежегодный марафон, который проходит в первое воскресенье ноября.
  • Ежегодно в нем принимают участие около 50 тысяч участников, а еще 2 миллиона человек следят за спортивным событием.
  • Главный забег марафона проходит на дистанции 42,195 км. Также участникам доступны более короткие дистанции.

 

Автор: Аліна Рудченко