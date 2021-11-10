Утка бежала марафон в Нью-Йорке: забавное видео покоряет сеть

Сложно сказать, что больше понравилось людям – утка на марафоне или ее милые красные туфельки. Рассказываем, где взялась утка на марафоне и почему ее обули в самодельную "беговую обувь".

Эту спортивную красавицу зовут Ринкл, и она стала настоящей звездой марафона в Нью-Йорке. Видео утки в туфельках очаровало миллионы людей в тиктоке.

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Ринкл поддерживала бегунов

Утка стала животным эмоциональной поддержки на марафоне. Она вдохновляла спортсменов бежать дальше, несмотря на усталость и боль.

Зрители приветствовали птичку овациями. Все пытались снять Ринкл на видео и прокричать ей что-нибудь бодрящее.

Ты сможешь, маленькая утка,

– громко произносит один из зрителей на видео.

На чувствительные лапки утки надели красные туфли. Они нужны для того, чтобы птичка не поранилась об асфальт. Ринкл понравилось бежать рядом с людьми – она двигалась и кричала, пытаясь перегнать спортсменов.

Для чего нужны животные эмоциональной поддержки

Эти животные помогают людям в сложных ситуациях, способствуют улучшению эмоционального состояния человека. Часто животными эмоциональной поддержки становятся собаки, однако ими могут быть и другие любимцы: кошки, морские свинки, крысы, попугаи и даже утки.

Утка бежала марафон в Нью-Йорке: смотрите видео