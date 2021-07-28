Уникальный ракурс: 9 кадров с животными, сделанных в нужный момент

Люди в разное время и в разных местах сняли уникальные кадры животных. Будь то домашние любимцы, или дикие животные, но они умеют удивить.

Даже непрофессиональные фотографы иногда ловят уникальные кадры. На этот раз на фотографии попали животные.

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9 уникальных природных фото, которые не запланируешь

# 1 Кот, излучает любовь



Ракурс сформирован таким образом, что видно сердечко / Фото Duck.show

# 2 Кот решил отдохнуть на телевизоре



Кот сформировал собой как бы меховую шапочку для парня в телевизоре / Фото Duck.show

# 3 Собака и певица Николь Шерзингер радуются жизни



Эта собака точно знает, что такое отдых / Фото Duck.show

# 4 Птичка попросилась в гости

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.



Птичка вовсе не испытывает страха перед людьми / Фото Duck.show

# 5 Кадр смешного сочетание головы и ног



Кот решил примоститься сразу позади ноутбука / Фото Duck.show

# 6 Кот тоже собралса бежать



Кот решил повторить позу спортсменов / Фото Duck.show

# 7 Видимо, собаку заинтересовал нарисованный друг



Собака решил понюхать рисунок с другим псом на стене / Фото Duck.show

# 8 Птице точно понравилась кепка мужчины



Птица украла кепку у мужчины прямо из головы / Фото Duck.show

# 9 Селфи бывают очень креативные



Женщина решила сделать Селфи с птицей / Фото Duck.show

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