Навіть непрофесійні фотографи інколи ловлять унікальні кадри. Цього разу на світлини потрапили тварини.
Читайте більше Purina Graduate Program: як стати фахівцем у сфері ветеринарії та бізнесу
9 унікальних природних фото, які не заплануєш
#1 Кіт, що випромінює любов
Ракурс сформований таким чином, що видно сердечко / Фото Duck.show
#2 Кіт вирішив відпочити на телевізорі
Киця сформувала собою ніби хутряну шапочку для хлопця у телевізорі / Фото Duck.show
#3 Собака та співачка Ніколь Шерзінгер радіють життю
Цей собака точно знає, що таке відпочинок /Фото Duck.show
#4 Пташка попросилась в гості
Пташка зовсім не відчуває страху перед людьми / Фото Duck.show
#5 Кадр кумедного поєднання голови та ніг
Кіт вирішив примоститись відразу позаду ноутбука / Фото Duck.show
#6 Киця теж зібралась бігти
Киця вирішила повторити позу спортсменів / Фото Duck.show
#7 Очевидно, собаку зацікавив намальований друг
Собака вирішив понюхати малюнок з іншим псом на стіні / Фото Duck.show
#8 Птаху точно сподобалась кепка чоловіка
Птах вкрав кепку в чоловіка прямісінько з голови / Фото Duck.show
#9 Селфі бувають дуже креативні
Жінка вирішила зробити селфі з птахом / Фото Duck.show
Актуально Кошеня ні на мить не розлучається із сестричкою-немовлям і першим виявив у неї хворобу