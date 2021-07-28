Даже непрофессиональные фотографы иногда ловят уникальные кадры. На этот раз на фотографии попали животные.

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9 уникальных природных фото, которые не запланируешь

# 1 Кот, излучает любовь



Ракурс сформирован таким образом, что видно сердечко / Фото Duck.show

# 2 Кот решил отдохнуть на телевизоре



Кот сформировал собой как бы меховую шапочку для парня в телевизоре / Фото Duck.show

# 3 Собака и певица Николь Шерзингер радуются жизни



Эта собака точно знает, что такое отдых / Фото Duck.show

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

# 4 Птичка попросилась в гости



Птичка вовсе не испытывает страха перед людьми / Фото Duck.show

# 5 Кадр смешного сочетание головы и ног



Кот решил примоститься сразу позади ноутбука / Фото Duck.show

# 6 Кот тоже собралса бежать



Кот решил повторить позу спортсменов / Фото Duck.show

# 7 Видимо, собаку заинтересовал нарисованный друг



Собака решил понюхать рисунок с другим псом на стене / Фото Duck.show

# 8 Птице точно понравилась кепка мужчины



Птица украла кепку у мужчины прямо из головы / Фото Duck.show

# 9 Селфи бывают очень креативные



Женщина решила сделать Селфи с птицей / Фото Duck.show