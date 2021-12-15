Ученые из университета Далхаузи, Канада использовали методы языковой оценки, которые были придуманы для людей. Ученые выяснили, что среднестатистические собаки знают около 89 слов.

Интересно Идея для подарка котику на Новый год: что точно понравится пушистому гурману

Умные, как дети

Уровень развития домашних собак отвечает способностям человеческого ребенка в возрасте 2 лет. То, как собаки понимают слова, тоже сродни детскому механизму понимания.



Собаки учатся распознавать многие слова / Фото Unsplash

Мы стремились создать исчерпывающий перечень слов, на которые собаки реагируют по-разному и последовательно,

– рассказывают авторы исследования Кэтрин Рив и Софи Жак.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .

Самые умные собаки знают названия предметов

Ученые искали 2 года и нашли всего 6 сверхумных собак, у которых есть навыки запоминания.

Самыми умными породами в результате исследования стали бордер-коли и немецкие овчарки.

Некоторые собаки могут запоминать до 100 предметов в течение 2 месяцев.

Помнить названия предметов – сложная задача для песиков, ведь для этого им нужно иметь навыки запоминания.

К теме Ученые обнаружили новый вид сумчатых животных