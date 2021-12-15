Вчені з університету Далхаузі, Канада, використали методи мовної оцінки, що були придумані для людей. Науковці з'ясували, що середньостатистичні собаки знають близько 89 слів.

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Розумні, як діти

Рівень розвитку домашніх собак відповідає здібностям людської дитини у віці 2 років. Те, як собаки розуміють слова, теж схоже на дитячий механізм розуміння.

Середньостатистичний собака розуміє майже 90 слів
Собаки вчаться розпізнавати чимало слів / Фото Unsplash

Ми прагнули створити вичерпний перелік слів, на котрі собаки реагують по-різному та послідовно,
– розповідають автори дослідження Кетрін Рів та Софі Жак.

Найрозумніші собаки знають назви предметів

  • Науковці шукали 2 роки й знайшли усього 6 надрозумних собак, які мають навички згадування.
  • Найрозумнішими породами в результаті дослідження стали бордер-колі та німецькі вівчарки.
  • Деякі собаки можуть запам'ятовувати до 100 предметів протягом 2 місяців.
  • Пам'ятати назви предметів – складне завдання для песиків, адже для цього їм потрібно мати навички згадування.

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