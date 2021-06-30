Родная мама-кошка оставила котят на 10 день после их рождения. Уход за малышами на себя взяла собака.

Обратите внимание Шарики шерсти у кота: как уменьшить их возникновение и предупредить осложнения

Собачка выкармливает котят

Майне 2 года, она стерилизована и никогда не имела своих щенков. Впрочем, это не помешало проснуться ее естественном материнскому инстинкту. Когда от трех котят отказались кошка Белка, собака стала им сиделкой.



Майна отнеслась к котятям, как к родным детям / Скриншот с видео

Сначала она просто сидела с ними, вылизывала, спала вместе. Впоследствии хозяева заметили, что котята стали ее сосать. К их удивлению в груди Майны появилось молоко.

Интересное 10 распространенных ошибок владельцев кошек: проверьте себя

Удивление было и у ветеринара Анны Пархомюк, которая осматривала малых\шей и их названную мать. Она впервые увидела лактацию у стерилизованной собачки.

Молоко кошки и собаки отличается по составу, но они приближенные. Если котят кормить коровьим или козьим молоком, могут быть проблемы с желудком, но собачье подходит больше всего,

– отмечает врач.

Кошка- "кукушка" иногда приходит к котятам

У кошки по имени Белка "холодные" отношения с хозяевами: она свободно гуляет и может надолго уходить из дома.



Кошка, которая оставила котят / Скриншот с видео

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Белка возвращается домой, чтобы что-то поесть и посещает котят. Иногда она подходит к ним и даже начинает вылизывать. Тогда у названной мамы Майны начинается ревность. Собачка бегает за малышами, жалобно скулит или лает.



Котята бегут к маме-кукушке, когда она приходит / Скриншот с видео