Рідна мама-кішка залишила кошенят на 10 день після їхнього народження. Догляд за малятами на себе взяв собака.

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Собачка вигодовує кошенят

Майні 2 роки, вона стерилізована і ніколи не мала своїх цуценят. Втім, це не завадило пробудитися її природньому материнському інстинкту. Коли від трьох кошенят відмовилися кішка Білка, собака стала їм доглядальницею. 

Собачка Майна і кошенята
Майна поставилася до кошенят, як до рідних дітей / Скриншот з відео

Спершу вона просто сиділа біля них, вилизувала, спала разом. Згодом господарі помітили, що кошенята стали її смоктати. На їхнє здивування у грудях Майни з'явилося молоко.

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Здивування було і у ветеринарки Анни Пархомюк, яка оглядала малих та їхню названу маму. Вона уперше побачила лактацію в стерилізованої собачки.

Молоко кішки і собаки відрізняється за складом, але вони наближені. Якщо кошенят годувати коров'ячим чи козячим молоком, можуть бути проблеми зі шлунком, але собаче підходить найбільше,
– зазначила лікарка.

Кішка-"зозуля" інколи приходить до кошенят

У кішки на ім'я Білка "холодні" стосунки із господарями: вона вільно гуляє і може надовго йти з дому.

Кішка, яка залишила кошенят
Кішка, яка залишила кошенят / Скриншот з відео

Білка вертається додому, аби щось поїсти і навідує кошенят. Інколи вона підходить до них і навіть починає вилизувати. Тоді у названої мами Майни починаються ревнощі. Собачка бігає за малими і жалібно скавучить чи гавкає. 

Кошенята
Кошенята біжать до мами-зозулі, коли вона приходить / Скриншот з відео

Ветеринарка зазначає: таке "собаче" виховання істотне вплине на характер малят. Ці кошенята вже не сприйматимуть вороже інших собак, хіба якщо пізніше зіштовхнуться з їхньою агресією.