Улыбающийся пес Каспер и мрачный кот Ромео стали неразлучными друзьями
Источник:инстаграм casperandromeo
Двое домашних любимцев из Новой Зеландии доказали: противоположности притягиваются и иногда становятся неразлучными. Собачка любит веселиться и улыбаться, а кот – всегда задуманный и строгий.
Веселый самоед Каспер и персидский кот Ромео стали настоящими звездами соцсетей. Их хозяева радуют пользователей в тиктоке, фейсбуке и инстаграме.
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Веселый Каспер и мрачный Ромео
Они живут веселой жизнью с владелицей Ринс Ли в Новой Зеландии. Все трое путешествуют по живописным местам и фотографируются в стиле "инь и янь". Песик Каспер породы самоед всегда излучает радость и улыбку.
Каспер улыбается при любой возможности / Фото с casperandromeo
Кот Ромео, наоборот, всегда хмурый и задумчивый.
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Веселый пес Каспер и хмурый кот Ромео / Фото с инстаграма casperandromeo
Они в любом случае противоположные, но дополняют друг друга. Меня вдохновило поделиться этими неповторимыми отношениями с миром и вызвать улыбки даже в самые тяжелые дни,
– рассказала хозяйка.
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Когда их профили в соцсетях "раскрутились", хозяйка создала мерч: продает футболки, сумки и открытки с Каспером и Ромео. У них действует доставка из Новой Зеландии в любой уголок мира.
Футболка с Каспером и Ромео / Фото с casperandromeo.com