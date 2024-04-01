Поэтому в течение следующих дней важно позаботиться о собственном состоянии и домашних любимцев. Чем может быть вредной пыль из Сахары и как уберечься – читайте далее в материале Pets24.

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В Украину пришла пыль из Сахары

Во вчерашнем прогнозе погоды метеорологи предупредили, что Украину накроет пыль из Сахары. По предположениям синоптиков, его принесла теплая волна, происходящая из западного Средиземноморья.

Предупреждение особенно подчеркивает необходимость быть осторожными людям с респираторными заболеваниями. Дети и пожилые люди также находятся в зоне риска.

Синоптики предупреждают, что 1 апреля эта пыль распространится на большинство областей Украины и небо будет тусклым. При этом в Укргидрометцентр призывают не путать легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным явлением. Там отметили, что нет никаких оснований для паники.

Впрочем, все же стоит знать, как уберечь себя и своих животных, ведь они тоже могут пострадать.



Пыль из Сахары добралась до Украины / Фото EUMETSAT

Что делать?

Пыль из Сахары может быть опасна для людей, которые имеют заболевания дыхательной системы или ЛОР органов. Дело в том, что она может раздражать слизистые оболочки, часто вызывает кашель, насморк и затрудненное дыхание.

Пыль также может определенным образом повлиять и на наших меньших друзей, поэтому следует позаботиться и о них. В частности, следить за их питьевым режимом и графиком прогулок. В доме можете сделать влажную уборку.

Так, в случае ухудшения ситуации с состоянием воздуха Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рекомендует:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице (это касается и прогулок с любимцами) и использование духов;

пить много воды (менять воду для животных чаще, чем обычно) ;

; если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Заметим, пыль из Сахары достигла и Европы. Вследствие явления, которое накануне охватило Германию, Францию и Швейцарию, в некоторых частях Европы сейчас наблюдается желтовато-оранжевый оттенок в атмосфере. Эти изменения связаны с мелкими частицами песка, которые ветер принес из пустыни. Как следствие, ожидается, что качество воздуха ухудшится в ближайшие дни.