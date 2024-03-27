Почему молоко вредно для кошек?

В своем недавнем заявлении ветеринарка Сандра Митчелл подчеркнула тот факт, что с возрастом у кошек обычно снижается уровень фермента, необходимого для эффективного переваривания молока. Это может привести к развитию непереносимости лактозы – состояния, которое также наблюдается у людей.

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Врач подчеркнула, что расстройство желудка у котов после употребления молока является распространенным признаком непереносимости. Дополнительные симптомы, на которые следует обратить внимание – рвота, метеоризм и боль в животе. Однако, важно отметить, что не все коты имеют непереносимость лактозы.

Ветеринарка настоятельно рекомендует не давать котам молоко из-за его высокой жирности. По ее словам, коты, которые живут в квартирах, особенно подвержены риску ожирения, а регулярное потребление молока может способствовать увеличению веса. Добавление молока в рацион кота только увеличивает потребление жиров и сахара, что может иметь негативные последствия для здоровья.

Стоит помнить, если ваш кот любит молоко и не имеет непереносимости лактозы, то чайная ложка молока один-два раза в неделю не повредит.

Можно ли котам растительные альтернативы молока?

Овсяное, соевое, миндальное и кокосовое молоко также не подходят для кошек. Некоторые из этих молочных продуктов часто содержат сахар, масла и загустители, которые трудно перевариваются.

Котята имеют ферменты, помогающие им переваривать молоко мамы-кошки. Как только они отучаются от маминого молока их организм постепенно перестает вырабатывать ферменты, необходимые для его расщепления,

– говорит Сандра Митчелл.

Важно, что то, что котята питаются маминым молоком, не означает, что они спокойно могут пить коровье, козье или овечье молоко.

Можно ли котам молоко / Фото Unsplash

Единственный одобренный ветеринарами "прикорм" для этих пушистых малышей – это специальные искусственные смеси, разработанные для котят.

Как объясняют эксперты, котам достаточно пить воду. Доступ к чистой воде избавит кошку от обезвоживания и она будет счастливой.

К слову, кошек не нужно выгуливать по несколько раз в день как собак, но это не значит, что животным вообще не нужно выходить на улицу. Впрочем, кошачьи прогулки будут отличаться от выгула собак. Чем именно – рассказываем по ссылке!