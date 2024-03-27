Чому молоко шкідливе для котів?

У своїй нещодавній заяві ветеринарка Сандра Мітчелл підкреслила той факт, що з віком у котів зазвичай знижується рівень ферменту, необхідного для ефективного перетравлення молока. Це може призвести до розвитку непереносимості лактози – стану, який також спостерігається у людей.

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Лікарка підкреслила, що розлад шлунку у котів після вживання молока є поширеною ознакою непереносимості. Додаткові симптоми, на які слід звернути увагу – блювота, метеоризм і біль у животі. Однак, важливо зазначити, що не всі коти мають непереносимість лактози.

Ветеринарка наполегливо рекомендує не давати котам молоко через його високу жирність. За її словами, коти, які живуть у квартирах, особливо схильні до ризику ожиріння, а регулярне споживання молока може сприяти збільшенню ваги. Додавання молока до раціону кота лише збільшує споживання жирів і цукру, що може мати негативні наслідки для здоров'я.

Варто пам'ятати, якщо ваш кіт любить молоко і не має непереносимості лактози, то чайна ложка молока один-два рази на тиждень не зашкодить.

Чи можна котам рослинні альтернативи молока?

Вівсяне, соєве, мигдальне та кокосове молоко також не підходять для котів. Деякі з цих молочних продуктів часто містять цукор, олії та загусники, які важко перетравлюються.

Кошенята мають ферменти, що допомагають їм перетравлювати молоко мами-кішки. Щойно вони відучуються від маминого молока їхній організм поступово перестає виробляти ферменти, необхідні для його розщеплення,

– каже Сандра Мітчелл.

Важливо, що те, що кошенята харчуються маминим молоком, не означає, що вони спокійно можуть пити коров'яче, козяче чи овече молоко.

Чи можна котам молоко / Фото Unsplash

Єдиний схвалений ветеринарами "прикорм" для цих пухнастих малюків – це спеціальні штучні суміші, розроблені для кошенят.

Як пояснюють експерти, котам достатньо пити воду. Доступ до чистої води позбавить кішку від зневоднення і вона буде щасливою.

До слова, кішок не потрібно вигулювати по кілька разів на день як собак, але це не означає, що тваринам взагалі не потрібно виходити на вулицю. Втім, котячі прогулянки відрізнятимуться від вигулу собак. Чим саме – розповідаємо за посиланням!