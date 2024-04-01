Тому впродовж наступних днів важливо подбати про власний стан та домашніх улюбленців. Чим може бути шкідливим пил із Сахари та як уберегтися – читайте далі у матеріалі Pets24.

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До України прийшов пил із Сахари

У вчорашньому прогнозі погоди метеорологи попередили, що Україну накриє пил із Сахари. За припущеннями синоптиків, його принесла тепла хвиля, що походить із західного Середземномор'я.

Попередження особливо наголошує на необхідності бути обережними людям з респіраторними захворюваннями. Діти та люди похилого віку також перебувають у зоні ризику.

Синоптики попереджають, що 1 квітня цей пил пошириться на більшість областей України й небо буде тьмяним. При цьому в Укргідрометцентр закликають не плутати легке погіршення видимості через пил із небезпечним явищем. Там зауважили, що немає жодних підстав для паніки.

Втім, все ж варто знати, як уберегти себе та своїх тваринок, адже вони теж можуть постраждати.



Пил з Сахари дістався України / Фото EUMETSAT

Що робити?

Пил із Сахари може бути небезпечний для людей, які мають захворювання дихальної системи або ЛОР органів. Річ у тім, що він може подразнювати слизові оболонки, часто викликає кашель, нежить та утруднене дихання.

Пил також може певним чином вплинути і на наших менших друзів, тому слід подбати і про них. Зокрема, стежити за їх питним режимом та графіком прогулянок.

Частіше змінюйте для ваших улюбленців питну воду та давайте їм свіжу. У домі проведіть вологе прибирання.

Так, у разі погіршення ситуації зі станом повітря Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА рекомендує:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці ( це стосується і прогулянок з улюбленцями ) та використання парфумів;

) та використання парфумів; пити багато води (міняти воду для тваринок частіше, ніж зазвичай);

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Зауважимо, пил з Сахари досяг і Європи. Внаслідок явища, яке напередодні охопило Німеччину, Францію та Швейцарію, в деяких частинах Європи зараз спостерігається жовтувато-помаранчевий відтінок в атмосфері. Ці зміни пов'язані з дрібними частинками піску, які вітер приніс з пустелі. Як наслідок, очікується, що якість повітря погіршиться найближчими днями.