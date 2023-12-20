Так, в сети один из бойцов ВСУ опубликовал видео, на котором видны косуль. Он назвал это "рождественским чудом".

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Военный показал косуль на нуле

Украинский защитник, вероятно, управляет дронами на фронте. Ведь при выполнении одной из задач в кадр "влезли" милые косули.

Смотрите, что я вам покажу… белые жопки… Такой джинг-белз,

– озвучивает видео воин.

Косули на несколько секунд остановились, якобы хотели поздороваться с защитником. Они резко развернули свои величественные головы и сфокусировались на дроне. Сразу после этого побежали дальше.

Как это было: смотрите видео

Украинцы уже успели оставить комментарии под опубликованным видео. Вот несколько из них:

"Как было бы хорошо, чтобы дроны были нужны только для того, чтобы снимать милых косуль в свободной Украине. Видео замечательное";

"Смотрите повнимательнее: где-то Санта в санях должно быть";

"Минутка радости и благодати... среди ада... Спасибо за это видео";

"Да были бы живы – и вы, и зверьки";

"К сожалению, пожалуй, они рано или поздно разорвутся от снаряда или мины… ничто там уже не выживет".

Синичка села на голову воина ВСУ во время интервью

В сети постоянно появляются видео с передовой с участием украинских военных вместе с представителями животного мира. И, похоже, на фронте появилась новая звезда – она устроила курьез в прямом эфире.

Так, одно из украинских СМИ принимало интервью у защитника, в то время как сыничка решила влезть в кадр. Птица села прямо на голову бойца ВСУ, рассмешив его.

Защитники спасли обессиленного пеликана

Ранее военнослужащие Одесской зенитно-ракетной бригады обнаружили почти полностью обессиленного пеликана. Они сделали все необходимое для его спасения и на следующий день передали в зоопарк.

В зверинце искренне поблагодарили наших защитников за неравнодушие и любовь к живой природе. Работники зоопарка заверили, что позаботятся о пеликане.