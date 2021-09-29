Украинский кот-путешественник Кока: 25 тысяч километров в небе и заблокированный инстаграм
Источник:24 канал
Кот Кока – заядлый путешественник и видел больше, чем рядовые украинцы. Его семья не едет в путешествие без любимца, а он – изрядно радует всех, кого встретит на своем пути.
Два года Кока рассказывал о своих поездках в инстаграме, однако он заблокировал его аккаунт. 24 канал пообщался с хозяевами Коки и узнал больше о его странствиях и блоггинге.
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Кратко о Коке
- Рыжий и волшебный путешественник;
- Имеет свою страницу в инстаграме и это уже его второй блог;
- Гурман;
- Чипирован и привит;
- Путешествует в желтом домике-рюкзаке с флажками.
Как инстаграм заблокировал первую страницу
– Когда вы начали вести блог? Видела в первом посте, что это уже вторая страница. А что случилось с первой? Сколько там подписчиков было? Не было ли возможности ее разблокировать?
Блог начали вести после первой поездки за границу – появилось желание делиться фотографиями, советами для удачных путешествий и показать другим, что путешествие с животным, даже за границу, это совсем не сложно.
Первая страница в инстаграме и фейсбуке просуществовала с 2018 до 2020 года, в тот период мы путешествовали довольно много и благодаря этому страница набрала более 5 тысяч фолловеров.
Кока – один из первых в Украине инстаграмных котов-путешественников / Фото с инстаграма kokacat_kokacat
Страницу удалил инстаграм после того, как мы попытались изменить дату рождения с моей личной на реальную дату рождения Коки. Поскольку он еще несовершеннолетний, нашу страницу заблокировали.
Десятки апелляций с фотографиями паспортов, объяснениями изменения даты рождения, причин на ведение блога не помогли. Было очень грустно, поскольку на тот момент страница уже имела более 1000 фото из разных стран, с описаниями мест, рекомендаций и впечатлений. К сожалению, все это было потеряно, даже без возможности скачать фотографии/данные на диск.Обратите внимание! Сейчас у Коки новая страница , созданная летом 2020 года.
– Из какой страны начались заграничные путешествия? Как впечатления?
Зарубежные приключения начались из Италии. В мае 2018 году мы совершили путешествие по Ломбардии и получили незабываемые впечатления! Италия запомнилась невероятными видами и замечательными людьми. Открытые и эмоциональные итальянцы и итальянки встречали Коку с таким восторгом, которого мы никогда не видели в других странах. Это вдохновило нас на следующие путешествия с Кокой и ведение страницы кота-путешественника в соцсетях.
Также по возвращению из Италии мы осуществили давнюю мечту – всей семьей записались на курсы итальянского языка, где нашли новых друзей-итальянцев, с которыми общаемся до сих пор.
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– Сколько всего стран посетили с Кокой вместе?
Сейчас Кока посетил 9 стран:
- Италия,
- Нидерланды (где он был уже 4 раза),
- Германия (дважды),
- Франция (дважды),
- Швейцария,
- княжество Лихтенштейн,
- Польша,
- Австрия.
Кока в окрестностях Киева возле Днепра / Фото с инстаграма kokacat_kokacat
Сейчас Кока путешествует по Украине из-за ковид-ограничений. В каждом путешествии мы обычно пытаемся увидеть как можно больше, потому Кока может похвастаться тем, что:
- путешествовал немецкими и голландскими поездами,
- плыл на пароме на остров Тексел в Нидерландах,
- катался на фуникулере в Италии и в Киеве,
- пользовался метро в Париже и Роттердаме,
- трамваем и велосипедом – в Амстердаме,
- смотрел на панораму Роттердама, Схевенингена и Парижа с колеса обозрения,
- путешествовал по Европе в арендованном Audi Q3 почти 2000 километров.
Кока – настоящий гурман и любит лакомиться туристическими приманками-визитками. Так, он отведал фуа-гра на Монмартре, знаменитый нидерландскую сельдь в Волендаме, настоящую Брауншвейгскую колбасу в немецком городе Брауншвейг, камбалу и тюлечку из одесского Привоза и, как настоящий украинский кот, сало с киевского Житнего рынка.
– Как проходили полеты? Кот летел в багажном отсеке или в салоне?
Первый перелет Коки состоялся с авиакомпанией МАУ, а уже позже были LOT, Lufthansa, KLM. Кока всегда летит с нами в салоне, как полноправный пассажир и член семьи – ему не предоставляется отдельное место, но на него всегда покупается отдельный билет.
Во время перелета Кока находится в своем любимом желтом домике-рюкзаке Cosmopet. Сам перелет он воспринимает очень спокойно, любит смотреть в иллюминатор или спать, но не против попробовать курицу с сэндвича, если таковой предложит стюардесса.
Самые неприятные моменты для него – это взлет и посадка, при которых правила безопасности требуют поместить рюкзак с любимцем под сиденье перед собой. Кока этим правилам совсем не согласен, поэтому в эти моменты возможно кратковременное "мяу". Но если бы вы видели, как Коку встречают пассажиры, когда мы заходим с ним в самолет и идем проходом к своим местам! И что интересно, он тоже всегда с ними приветствуется!
У Коки нет отдельного места в самолете, но всегда летит в салоне / Фото с инстаграма kokacat_kokacat
Определенные ограничения у авиаперевозчиков
- Существуют определенные ограничения на путешествия самолетом для определенных пород собак и кошек, чтобы не навредить их здоровью.
- Существует лимит на количество любимцев в салоне самолета (обычно не более двух), поэтому билет на пушистого путешественника лучше заказывать вместе с собственным.
- Убедитесь, что Ваша переноска для животного соответствует требованиям авиакомпании, которую Вы выбрали для путешествия.
- Не все авиакомпании разрешают перевозку животных в салоне самолета (лоукостеры Wizzair, Ryanair нет).
- Не все, даже не все европейские страны, позволяют ввозить домашних любимцев, а в некоторых странах животное даже отправят на карантин.
- Для путешествия животному нужен определенный набор документов (паспорт, справки) и своевременное выполнение ряда ветеринарных требований (чип, прививки), согласно условиям страны, куда планируется путешествие.
– Куда бы хотели поехать больше всего?
Португалия, Азорские острова, страны Скандинавии, посетить все страны Европы и вновь полететь туда, где уже были. Путешествия – это невероятные впечатления на всю жизнь.
- Был кто-то из иностранных котов-блоггеров, кто вдохновил на ведение страницы?
Нет :) Но мы точно знаем, что сами вдохновили многих людей в разных странах на путешествия со своими любимцами. Мы часто слышим от людей такие фразы на разных языках: "У этого кота жизни интереснее, чем у меня!", "Этот кот посетил больше стран, чем я!" и "В следующей жизни я бы хотел быть вашим котом!"
Поэтому тем, кто еще колеблется, но очень хочет, для кого любимец – это член семьи, а не просто животное, мы советуем попробовать путешествовать вместе – это невероятно приятно, когда он встречает вас в номере отеля, когда на фото из путешествия – вся семья просто, когда вы – вместе.Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.