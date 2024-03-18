Загнездились на высоте 295 метров: украинские полярники показали "пингвинов-верхолазов"

Полярники с Арктической исследовательской станции "Академик Вернадский" сделали удивительное открытие. Субарктический пингвин свил себе гнездо на потрясающей высоте - почти 300 метров над уровнем моря.

Это чрезвычайное явление исследователи считают уникальным и достойным внимания случаем. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Украинские полярники показали "пингвинов-верхолазов"

Пингвина-верхолаза с птенцом ученый обнаружил на мысе Туксен полуострова Киев. Он расположен неподалеку острова Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский".

Для понимания, как это высоко: биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко, который считал птиц, спускался оттуда более получаса,

– говорится в сообщении.

Пара обустроила гнездо на высоте почти 300 метров над уровнем моря: смотрите видео

До сих пор самыми высокими точками, где ученые находили гнезда пингвинов, были скалы на островах Бут и Ховгард. Их высота достигала 180 метров над уровнем моря.

Почему пингвины выбирают такие высоты?

В общем субантарктические пингвины предпочитают гнездование на возвышенности, чтобы избежать засыпания снегом и увеличить шансы на успешное выведение потомства. Однако, причина, почему эти черно-белые птицы выбирают для гнездования такие высоты, остается для исследователей непонятной.

Ученые предполагают, что растущая тенденция гнездования пингвинов в бесснежных районах может быть связана с ограниченной доступностью таких территорий в начале гнездового сезона. Это потенциально может побудить пингвинов искать места, где снег тает быстрее.

В то же время шутят, что, возможно, им просто нравится прекрасный вид на Антарктику, который открывается из таких мест.

Напомним, ранее украинские полярники с антарктической станции имени Академика Вернадского рассказали о китах, которые живут в Антарктике. Сейчас наши ученые идентифицировали более 1 000 китов. Они не просто наблюдают за этими великанами, но и активно их изучают.

Кроме того, исследователи сделали достаточно редкую для этих краев находку. Биолог Тарас Перетятко шел по важному делу – считать пингвинов и снимать данные с логгеров. І случайно наткнулся на морских слонов.