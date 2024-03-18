Это чрезвычайное явление исследователи считают уникальным и достойным внимания случаем. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
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Украинские полярники показали "пингвинов-верхолазов"
Пингвина-верхолаза с птенцом ученый обнаружил на мысе Туксен полуострова Киев. Он расположен неподалеку острова Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский".
Для понимания, как это высоко: биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко, который считал птиц, спускался оттуда более получаса,
– говорится в сообщении.
Пара обустроила гнездо на высоте почти 300 метров над уровнем моря: смотрите видео
До сих пор самыми высокими точками, где ученые находили гнезда пингвинов, были скалы на островах Бут и Ховгард. Их высота достигала 180 метров над уровнем моря.
Почему пингвины выбирают такие высоты?
В общем субантарктические пингвины предпочитают гнездование на возвышенности, чтобы избежать засыпания снегом и увеличить шансы на успешное выведение потомства. Однако, причина, почему эти черно-белые птицы выбирают для гнездования такие высоты, остается для исследователей непонятной.
Ученые предполагают, что растущая тенденция гнездования пингвинов в бесснежных районах может быть связана с ограниченной доступностью таких территорий в начале гнездового сезона. Это потенциально может побудить пингвинов искать места, где снег тает быстрее.
В то же время шутят, что, возможно, им просто нравится прекрасный вид на Антарктику, который открывается из таких мест.
Напомним, ранее украинские полярники с антарктической станции имени Академика Вернадского рассказали о китах, которые живут в Антарктике. Сейчас наши ученые идентифицировали более 1 000 китов. Они не просто наблюдают за этими великанами, но и активно их изучают.
Кроме того, исследователи сделали достаточно редкую для этих краев находку. Биолог Тарас Перетятко шел по важному делу – считать пингвинов и снимать данные с логгеров. І случайно наткнулся на морских слонов.