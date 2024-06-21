Между таймами в сеть выложили очень милое видео. Его опубликовали в телеграмме Госпогранслужбы. И демонстрирует оно их четвероногого товарища Фишера.

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Каким был его прогноз

Первый тайм напряженного матча между Украиной и Словакией позади. Несмотря на то, что пока уступаем, верим в наших!

– отмечают в ГПСУ.

На ролике можно увидеть, как Фишер лежит, а впереди – две миски с вкусностями. На одной – флаг Словакии, а на другой – Украины. Через мгновение четырёхлапый пограничник поднялся и подошел к миске с флагом Украины, чтобы угоститься.

Пограничная собака Фишер тоже прогнозирует нашу победу,

– отметили в ГПСУ.

Фишер прогнозирует победу Украине: смотрите видео

К слову, пока мы писали эту новость, Николай Шапаренко забил гол. Это позволило сравнять счет.

Мы верим в сборную Украины и желаем ей победы. Ведь сейчас она чрезвычайно необходима нам. Особенно с учетом того, что в матче против Румынии нам победить не удалось. Напомним, что "сине-желтым" нужно побеждать словаков, если они хотят продолжить борьбу за плей-офф Евро-2024. В первом матче украинцы неожиданно были разгромлены сборной Румынии 3:0.

Надеемся, что сегодня результат порадует каждого украинца, и вечер пятницы станет прекрасной возможностью для праздничного ужина!