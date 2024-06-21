Між таймами у мережу виклали дуже миле відео. Його опублікували у телеграмі Держприкордонслужби. І демонструє воно їхнього чотирилапого товариша Фішера.

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Яким був його прогноз

Перший тайм напруженого матчу між Україною та Словаччиною позаду. Не дивлячись на те, що наразі поступаємось, віримо в наших!

– наголошують у ДПСУ.

На ролику можна побачити, як Фішер лежить, а попереду – дві миски зі смаколиками. На одній – прапор Словаччини, а на іншій – України. За якусь мить чотирилапий прикордонник піднявся і підійшов до миски з прапором України, щоб почастуватися.

Прикордонний собака Фішер теж прогнозує нашу перемогу,

– зауважили у ДСПУ.

Фішер прогнозує перемогу Україні: дивіться відео

До слова, поки ми писали цю новину, Микола Шапаренко забив гол. Це дозволило зрівняти рахунок.

Ми віримо у збірну України та бажаємо їй перемоги. Адже нині вона надзвичайно необхідна нам. Особливо з урахуванням того, що у матчі проти Румунії нам перемогти не вдалося. Нагадаємо, що "синьо-жовтим" потрібно перемагати словаків, якщо вони хочуть продовжити боротьбу за плей-оф Євро-2024. У першому матчі українці несподівано були розгромлені збірної Румунії 3:0.

Сподіваємося, що сьогодні результат потішить кожного українця, і вечір п'ятниці стане чудовою нагодою для святкової вечері!