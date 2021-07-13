Удивительный героизм: собака-офицер спасла 12-летнюю девочку, которая пропала после шторма
Источник:People.com
В отделение полиции Флориды поступила информация об исчезновении 12-летнего ребенка. Его удалось быстро отыскать благодаря героизму и профессионализму собаки шерифа.
Во Флориде недавно произошло впечатляющее стихийное бедствие – тропический шторм Эльза, который принес людям много хлопот. Одной из самых больших проблем стало исчезновение маленькой девочки в густом лесу.
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К проведению поисково-спасательной операции была привлечена собака-офицер K9 по имени Мерси.Вы проявляете любовь к своей собаке, заботясь о ее питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.
Удивительное мастерство искусного пса / Фото People.com
Вопреки плохой погоде и тропическому шторму собака Мерси смогла проследить за девочкой, она прошла через густой лес более километра. Благодаря старанию профессиональной собаки девочка воссоединилась с семьей.
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