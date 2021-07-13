Во Флориде недавно произошло впечатляющее стихийное бедствие – тропический шторм Эльза, который принес людям много хлопот. Одной из самых больших проблем стало исчезновение маленькой девочки в густом лесу.
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К проведению поисково-спасательной операции была привлечена собака-офицер K9 по имени Мерси.
Удивительное мастерство искусного пса / Фото People.com
Вопреки плохой погоде и тропическому шторму собака Мерси смогла проследить за девочкой, она прошла через густой лес более километра. Благодаря старанию профессиональной собаки девочка воссоединилась с семьей.
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