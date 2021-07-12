Биглю Бэзилу 11 лет, и он выполняет очень важную работу – утешает родственников умерших в похоронном бюро. Такую роль собаке решили предоставить после того, как заметили, что она подходит "поддержать" людей, которые испытывают горе, даже если те этого не показывают.

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Как утверждает его хозяйка Розалинда, люди зачастую не могут дать волю эмоциям перед другими людьми. Зато милого собаки никто не стесняется, любой чувствует спокойствие перед четвероногим другом.

Бигль Бэзил – лучший утешитель / Фото Mirror

Бэзил помогает людям легче пережить тяжелое эмоциональное состояние уже 5 лет. Как рассказали сами люди, поддержка и любовь собаки стали хорошей опорой в момент, когда они чувствовали глубокое горе.

Бигль получил большую популярность, а слухи о его влиянии быстро распространились на весь Шрусбери и его окрестности.