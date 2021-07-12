Біглю Безілу 11 років, і він виконує дуже важливу роботу – втішає родичів померлих у похоронному бюро. Таку роль собаці вирішили надати після того, як помітили, що він підходить "підтримати" людей, які відчувають горе, навіть якщо ті цього не показують.

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Як стверджує його власниця Розалінда, люди доволі часто не можуть дати волю емоціям перед іншими людьми. Натомість милого собаки ніхто не соромиться, будь-хто відчуває спокій перед чотирилапим другом.

Бігль Безіл – найкращий втішальник / Фото Mirror

Безіл допомагає людям легше пережити важкий емоційний стан вже 5 років. Як розповіли самі люди, підтримка та любов собаки стали хорошою опорою у момент, коли вони відчували глибоке горе.

Бігль здобув велику популярність, а чутки про його вплив швидко поширилися на весь Шрусбері та його околиці.

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