У Флориді нещодавно відбулося вражаюче стихійне лихо – тропічний шторм Ельза, який приніс людям чимало турбот. Однією із найбільших проблем стало зникнення маленької дівчинки у густому лісі.
До теми Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради
До проведення пошуково-рятувальної операції було залучено собаку-офіцера K9 на ім'я Мерсі.
Дивовижна майстерність вправного пса / Фото People.com
Всупереч поганій погоді та тропічному шторму собака Мерсі змогла простежити за дівчинкою, вона пройшла через густий ліс понад кілометр. Завдяки старанню професійного собаки дівчинка возз'єдналася з родиною.
Цікаво Підтримка в найважчий момент: в Англії бігль отримав неочікувану роботу