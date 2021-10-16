Блогер Ник Антоньян известен тем, что активно выкладывает на свою страницу в инстаграм развлекательный контент.

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На этот раз парень решил сыграть в баскетбол, однако нестандартно. Кроме друзей к игре он приобщил детские качели и слона.

В социальных сетях люди оценили идею блогера, ведь активно просматривали и комментировали видео. Ролик успел собрать более 250 тысяч "лайков" и 534 комментария.

Кроме того, блогер поинтересовался у подписчиков, приняли бы его в Национальную баскетбольную ассоциацию.

Какие комментарии оставляли люди:

  • "Как вообще сняли это видео? Где вы взяли слона?".
  • "Не могу перестать смотреть, это просто невероятно".
  • "Слон явно такой: "Бро, ты не в себе?".

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