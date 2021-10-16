Блогер Нік Антоньян відомий тим, що активно викладає на свою сторінку в інстаграм розважальний контент.

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Цього разу хлопець вирішив зіграти в баскетбол, проте нестандартно. Крім друзів до гри він долучив дитячу гойдалку та слона.

У соціальних мережах люди оцінили ідею блогера, адже активно переглядали та коментували відео. Ролик встиг зібрати понад 250 тисяч вподобань та 534 коментарі.

Крім того, блогер поцікавився у підписників, чи взяли б його у Національну баскетбольну асоціацію.

Які коментарі залишали люди:

"Як взагалі зняли це відео? Де ви взяли слона?".

"Не можу перестати дивитися, це просто неймовірно".

"Слон явно такий: "Бро, ти не в собі?".

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