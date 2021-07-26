К дикой природе: 7 животных, популяцию которых удается восстанавливать

Многие виды животных по разным причинам оказались на грани вымирания. Некоторые виды людям таки удается вернуть обратно в дикую природу.

Издание публикует список животных, которых удалось вернуть обратно в дикую природу. Теперь эти 7 видов фактически имеют еще один шанс восстановить популицию в природе.

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7 видов животных, вернули обратно в дикую природу

Европейские бобры

В 16 веке по этим животным очень охотились за мех и мясо. Их даже некоторые страны считали вымершими. Сейчас в Британии работают различные инициативы, призванные восстановить популяцию. Это довольно хорошо удается. Польза этих животных в том, что в природе бобры строят дамбы в воде. Это может снизить риск паводков.



В природе бобры строят плотины, которые могут несколько сдерживать паводки / Pixabay

Лошади Пржевальского

Как ни странно, но животных много на территории Чернобыля. Лошади живут там еще с 1998 года. С тех пор их популяция выросла в несколько раз.

Евразийская и иберийская рысь

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, не только вкусный, но и полезный.

Этих животных почти уничтожили 200 лет назад, и они вернулись в природу и поддерживают баланс в популяциях других животных. Евразийская рысь была повторно интродуцирована (искусственно разведенная – 24 канал) в швейцарских Альпах еще в 70 годах. Иберийскую рысь можно встретить в более тёплых климатических зонах – в частности в Испании и Португалии. Также – в Словении, Франции, Италии, Чехии и Австрии.



Евразийскую рысь теперь можно встретить в Альпах / Фото Pexels

Тасманский дьявол

Это хищный сумчатое млекопитающее, которого еще 3 тысячилет тому назад можно было часто встретить в Австралии. Однако болезни и приход динго (дикой австралийской собаки) значительно уменьшили их количество. В прошлом году животных взялись восстанавливать в заповеднике дикой природы в штате Новый Южный Уэльс. Там пытаются восстановить их популяцию.



Тасманского дьявола пытаются восстановить в Австралии / Фото Pexels

Белый аист

Был период, когда популяция аистов значительно уменьшилась. В частности, в 60 годы 20 века – тогда причина была во все большей индустриализации. Это вызвало беспокойство у жителей Эльзаса, что во Франции. Ведь именно аист является символом их региона. Тогда в 1976 году там создали центр размножения животных, чтобы восстановить популяцию.



Популяция диких аистов очень уменьшилась в 1960-х годах / Фото Pixabay

Европейский или чернобровый хомяк

Еще в 2011 году животное почувствовала на себе отсутствие социальной защиты, ведь ее считали вредителем. Поэтому их количество уменьшилось на территории всей Европы. Приложили усилия к восстановлению животных в 2020 году в Хотинском национальном природном парке. Там вместе с Киевским зоологическим парком восстанавливают количество хомяков в Украине. Скажем, в прошлом году выпустили в природу 11 молодых хомяков.



Популяцию хомяков пытаются восстановить в Украине / Фото IPHC

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