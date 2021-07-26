Видання публікує список тварин, яких вдалось повернути назад у дику природу. Тепер ці 7 видів фактично мають ще один шанс відновити популіцію в природі.
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7 видів тварин, які повернули назад у дику природу
Європейські бобри
У 16 столітті за цими тваринам дуже полювали через хутро та м'ясо. Їх навіть деякі країни вважали вимерлими. Зараз в Британії працюють різні ініціативи, які покликані відновити популяцію. Це доволі добре вдається. Користь цих тварин у тому, що у природі бобри будують дамби у воді. Це може знизити ризик паводків.
У природі бобри будують дамби, що можуть дещо стримувати паводки / Pixabay
Коні Пржевальського
Як не дивно, проте тварин багато на території Чорнобилю. Коні живуть там ще з 1998 року. З того часу їх популяція зросла в кілька разів.
Євразійська та іберійська рись
Цих тварин майже знищили 200 років тому, та вони повернулись у природу та підтримують баланс у популяціях інших тварин. Євразійська рись була повторно інтродукована (штучно розведена – 24 канал) в швейцарських Альпах ще в 70 роках. Іберійську рись можна зустріти в тепліших кліматичних зонах – зокрема в Іспанії та Португалії. Також – в Словенії, Франції, Італії, Чехії та Австрії.
Євразійську рись тепер можна зустріти в Альпах / Фото Pexels
Тасманійський диявол
Це хижий сумчастий ссавець, якого ще 3 тисячі років тому можна було часто зустріти в Австралії. Проте хвороби та прихід динго (дикої австралійської собаки) значно зменшили їх кількість. Минулого року тварин взялись відновлювати в заповіднику дикої природи у штаті Новий Південний Уельс. Там намагаються відновити їхню популяцію.
Тасманійського диявола намагаються відновити в Австралії / Фото Pexels
Білий лелека
Був період, коли популяція лелек значно зменшилась. Зокрема у 60 роки 20 століття – тоді причина була в дедалі більшій індустріалізації. Це викликало занепокоєння у жителів Ельзасу, що у Франції. Адже саме лелека є символом їхнього регіону. Тоді у 1976 році там створили центр розмноження тварин, щоб відновити популяцію.
Популяція диких лелек дуже зменшилась у 1960-х роках / Фото Pixabay
Європейський або чорнобривий хом'як
Ще у 2011 році тварина відчула на собі відсутність соціального захисту, адже її вважали шкідником. Тому їхня кількість зменшилась на території всієї Європи. Доклали зусиль до відновлення тварин у 2020 році в Хотинському національному природному парку. Там разом з Київським зоологічним парком відновлюють кількість хом'яків в Україні. Скажімо, минулого року випустили у природу 11 молодих хом'яків.
Популяцію хом'яків намагаються відновити в Україні / Фото IPHC
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