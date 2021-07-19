5 краснокнижных медведей незаконнного удерживали в "зооуголке"

В Хмельницком руководитель общественной организации "ЗооЗащиты" незаконно удерживал 5 бурых медведей, которые занесены в Красную книгу Украины. Суд решил конфисковать животных и назначил штраф.

Суд рассмотрел дело и принял решение 12 июля. Руководитель организации подтвердил, что условия содержания животных не соответствовали закону.

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Суд постановил конфисковать бурых медведей

30 апреля 2021 госинспектор по охране окружающей природной среды Хмельницкой области Тарас Цапар обнаружил, что на территории ГО "ЗооЗащита" на улице Степанкова, что в Хмельницке:

нарушают правила содержания диких животных. В частности в неволе содержатся 5 бурых медведей, которые занесены в Красную книгу Украины;

нет соответствующих документов, удостоверяющих законность их изъятия из природной среды.



Кроме 2 больших особей, содержались 3 медвежат / Фото Pixabay

Владелец признает, что удерживал животных в ненадлежащих условиях

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Он подтвердил, что:

на содержании есть 5 медведей – 2 взрослых и 3 медвежат;

отсутствуют документы о происхождении животных;

обладает документом по вакцинации, но для исследования этих документов в судебном заседании не подал.

Более того, он признал, что:

в начале 2021 требования по содержанию диких животных в неволе изменились;

условия, в которых у него содержатся медведи в определенной степени не соответствуют этим требованиям;

пытается их улучшить, но доказательств не представил.

Суд рассмотрел административное нарушение и решил, что руководитель ОО виноват в нарушении правил содержания диких животных в неволе. Мужчине назначили штраф 85 гривен с конфискацией животных .

Кстати, местное издание "Всем" сообщило, что Хмельницкий горрайонный суд принял решение о конфискации карпатских бурых медведей с зооуголка Сергея Пальохина. Он удерживает их в микрорайоне Гречаны, что в Хмельницком.



Издание опубликовало фото медведей / Фото "Всем"

Издание пишет, что:

5 медведей живут в 1 вольере на 140 квадратных метрах;

в зооуголке есть 2 взрослых медведи – самец Пафнутий и самка Даша;

по словам Сергея Пальохина, они появились в его зооуголке два года назад;

Пальохин забрал их с бродячего цирка, когда узнал, что животных собираются оставить в тесных клетках прямо на месте выступления.

Согласно закону каждый медведь должен быть обеспечен, по крайней мере, одним логовом, укрытием или берлогой. Также место содержания медвежьих на одну треть вольер должно быть покрыто природными материалами, обеспечивающими возможность для рытья. А также должен быть бассейн с глубиной не менее 0,5 метра, но и не меньше, чем длина тела взрослой особи.



Медведей нужно содержать по закону / Фото Pixabay

Что этому предшествовало

15 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект № 2351 , касающийся защиты бездомных и диких животных.

В частности он запрещает фотоуслуги с дикими животными, пропаганду насилия и калечить четвероногих бездомных .

. Также запрещает содержание диких больших животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных местах и ​​ оставление животных в салоне авто , когда на улице температура выше + 20 ° C или ниже -5 ° C.

, когда на улице температура выше + 20 ° C или ниже -5 ° C. За нарушение усилят уголовную и административную ответственность. В частности животных сможет изымать полиция, а за постоянные нарушения людей лишать права содержать животных в течение 5 лет.

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