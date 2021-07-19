5 краснокнижных медведей незаконнного удерживали в "зооуголке"
В Хмельницком руководитель общественной организации "ЗооЗащиты" незаконно удерживал 5 бурых медведей, которые занесены в Красную книгу Украины. Суд решил конфисковать животных и назначил штраф.
Суд рассмотрел дело и принял решение 12 июля. Руководитель организации подтвердил, что условия содержания животных не соответствовали закону.
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Суд постановил конфисковать бурых медведей
30 апреля 2021 госинспектор по охране окружающей природной среды Хмельницкой области Тарас Цапар обнаружил, что на территории ГО "ЗооЗащита" на улице Степанкова, что в Хмельницке:
- нарушают правила содержания диких животных. В частности в неволе содержатся 5 бурых медведей, которые занесены в Красную книгу Украины;
- нет соответствующих документов, удостоверяющих законность их изъятия из природной среды.
Кроме 2 больших особей, содержались 3 медвежат / Фото Pixabay
Владелец признает, что удерживал животных в ненадлежащих условиях
Он подтвердил, что:
- на содержании есть 5 медведей – 2 взрослых и 3 медвежат;
- отсутствуют документы о происхождении животных;
- обладает документом по вакцинации, но для исследования этих документов в судебном заседании не подал.
Более того, он признал, что:
- в начале 2021 требования по содержанию диких животных в неволе изменились;
- условия, в которых у него содержатся медведи в определенной степени не соответствуют этим требованиям;
- пытается их улучшить, но доказательств не представил.
Суд рассмотрел административное нарушение и решил, что руководитель ОО виноват в нарушении правил содержания диких животных в неволе. Мужчине назначили штраф 85 гривен с конфискацией животных .
Кстати, местное издание "Всем" сообщило, что Хмельницкий горрайонный суд принял решение о конфискации карпатских бурых медведей с зооуголка Сергея Пальохина. Он удерживает их в микрорайоне Гречаны, что в Хмельницком.
Издание опубликовало фото медведей / Фото "Всем"
Издание пишет, что:
- 5 медведей живут в 1 вольере на 140 квадратных метрах;
- в зооуголке есть 2 взрослых медведи – самец Пафнутий и самка Даша;
- по словам Сергея Пальохина, они появились в его зооуголке два года назад;
- Пальохин забрал их с бродячего цирка, когда узнал, что животных собираются оставить в тесных клетках прямо на месте выступления.
Медведей нужно содержать по закону / Фото Pixabay
Что этому предшествовало
- 15 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект № 2351 , касающийся защиты бездомных и диких животных.
- В частности он запрещает фотоуслуги с дикими животными, пропаганду насилия и калечить четвероногих бездомных.
- Также запрещает содержание диких больших животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных местах и оставление животных в салоне авто, когда на улице температура выше + 20 ° C или ниже -5 ° C.
- За нарушение усилят уголовную и административную ответственность. В частности животных сможет изымать полиция, а за постоянные нарушения людей лишать права содержать животных в течение 5 лет.
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