Суд рассмотрел дело и принял решение 12 июля. Руководитель организации подтвердил, что условия содержания животных не соответствовали закону.

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Суд постановил конфисковать бурых медведей

30 апреля 2021 госинспектор по охране окружающей природной среды Хмельницкой области Тарас Цапар обнаружил, что на территории ГО "ЗооЗащита" на улице Степанкова, что в Хмельницке:

нарушают правила содержания диких животных. В частности в неволе содержатся 5 бурых медведей, которые занесены в Красную книгу Украины;

нет соответствующих документов, удостоверяющих законность их изъятия из природной среды.



Кроме 2 больших особей, содержались 3 медвежат / Фото Pixabay

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Владелец признает, что удерживал животных в ненадлежащих условиях

Он подтвердил, что:

на содержании есть 5 медведей – 2 взрослых и 3 медвежат;

отсутствуют документы о происхождении животных;

обладает документом по вакцинации, но для исследования этих документов в судебном заседании не подал.

Более того, он признал, что:

в начале 2021 требования по содержанию диких животных в неволе изменились;

условия, в которых у него содержатся медведи в определенной степени не соответствуют этим требованиям;

пытается их улучшить, но доказательств не представил.

Суд рассмотрел административное нарушение и решил, что руководитель ОО виноват в нарушении правил содержания диких животных в неволе. Мужчине назначили штраф 85 гривен с конфискацией животных .

Кстати, местное издание "Всем" сообщило , что Хмельницкий горрайонный суд принял решение о конфискации карпатских бурых медведей с зооуголка Сергея Пальохина. Он удерживает их в микрорайоне Гречаны, что в Хмельницком.



Издание опубликовало фото медведей / Фото "Всем"

Издание пишет, что:

5 медведей живут в 1 вольере на 140 квадратных метрах;

в зооуголке есть 2 взрослых медведи – самец Пафнутий и самка Даша;

по словам Сергея Пальохина, они появились в его зооуголке два года назад;

Пальохин забрал их с бродячего цирка, когда узнал, что животных собираются оставить в тесных клетках прямо на месте выступления.