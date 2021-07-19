Суд розглянув справу та ухвалив рішення 12 липня. Керівник організації підтвердив, що умови утримання тварин не відповідали закону.

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Суд постановив конфіскувати бурих ведмедів

30 квітня 2021 року держінспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області Тарас Цапар виявив, що на території ГО "ЗооЗахист" на вулиці Степанкова, що у Хмельницьку:

порушують правила утримання диких тварин. Зокрема в неволі утримуються 5 бурих ведмедів, які занесені до Червоної книги України;

немає відповідних документів, що посвідчують законність їх вилучення із природного середовища.



Крім 2 великих особин, утримувались 3 ведмежат / Фото Pixabay

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Господар визнає, що утримував тварин в неналежних умовах

Він підтвердив, що:

на утримані є 5 ведмедів – 2 дорослих та 3 ведмежат;

відсутні документи щодо походження тварин;

володіє документом щодо вакцинації, та для дослідження цих документів в судовому засіданні не подав.

Ба більше, він визнав, що:

на початку 2021 року вимоги щодо утримання диких тварин в неволі змінилися;

умови, в яких у нього утримуються ведмедів певною мірою не відповідають цим вимогам;

намагається їх покращити, та доказів не подав.

Суд розглянув адміністративне порушення та вирішив, що керівник ГО винен у порушенні правил утримання диких тварин у неволі. Чоловіку призначили штраф 85 гривень з конфіскацією тварин.

До речі, місцеве видання "Всім" повідомило, що Хмельницький міськрайонний суд ухвалив постанову про конфіскацію карпатських бурих ведмедів із зоокуточка Сергія Пальохіна. Він утримує їх у мікрорайоні Гречани, що у Хмельницькому.



Видання опублікувало фото ведмедів / Фото "Всім"

Видання пише, що:

5 ведмедів живуть в 1 вольєрі на 140 квадратних метрах;

у зоокутку є 2 дорослих ведмеді – самець Пафнутій та самиця Даша;

за словами Сергія Пальохіна, вони з'явилися в його зоокутку два роки тому;

Пальохін забрав їх з мандрівного цирку, коли дізнався, що тварин збираються залишити у тісних клітках просто на місці виступу.