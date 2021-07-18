Известно, что чрезвычайно густой мех морской выдры помогает ей не мерзнуть. Оно задерживает пузырьки воздуха и создает изоляционный барьер. Но новые исследования американских ученых показывают, что выдры также согреваются внутренне.

Читайте также Сотни коз на Гавайях: как и почему власть раздает животных

Почему не мерзнут морские выдры

Согласно исследованиям, морские выдры имеют метаболизм, который сжигает калории в три раза быстрее, чем обычно это делают другие животные с таким же размером тела. И все эти калории преимущественно сжигаются мышцами.

Когда мышцы активны, энергия, которую они используют для движения, также генерирует тепло. Мышцы также могут производить тепло, не выполняя никаких усилий для движения, используя метаболическое короткое замыкание, известное как дыхание на утечку,

– объясняет доцент Техасского университета и автор исследования Тревер Райт.

Это означает, что мышцы могут сжигать много энергии, даже когда физически не активные. И для того, чтобы это выяснить, команда поместила внутрь специального устройства мышечную ткань из 21 животного и измерила, сколько кислорода использовали клетки. Стоит отметить, что для получения образцов не нужно было убивать выдр. Например, некоторые из них взяли от спасенных животных, перенесших операцию из-за ранения.



Быстрый метаболизм помогает морским выдрам согреваться / Фото Flickr

На досуге или отдыхе можно больше познать мир животных. Да и о своих домашних любимцев не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Надо много есть

Недостатком этого процесса является количество необходимого топлива.

Это метаболически дорого. Эти ребята должны есть много еды,

– говорит Райт.

Именно поэтому морские выдры питаются по полдня и за это время они могут употребить пищи до четверти от их массы.