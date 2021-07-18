Відомо, що надзвичайно густе хутро морської видри допомагає їй не мерзнути. Воно затримує бульбашки повітря і створює ізоляційний бар'єр. Але нові дослідження американських науковців показують, що видри також зігріваються внутрішньо.

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Чому не мерзнуть морські видри

Згідно із дослідженнями, морські видри мають метаболізм, який спалює калорії втричі швидше, ніж зазвичай це роблять інші тварини з таким самим розміром тіла. І усі ці калорії переважно спалюються м’язами.

Коли м’язи активні, енергія, яку вони використовують для руху, також генерує тепло. М’язи також можуть виробляти тепло, не виконуючи ніяких зусиль для руху, використовуючи метаболічне коротке замикання, відоме як дихання на витік,

– пояснює доцент Техаського університету та автор дослідження Тревер Райт.

Це означає, що м'язи можуть спалювати багато енергії, навіть коли не є фізично активними. І для того, щоб це з’ясувати, команда помістила всередину спеціального пристрою м’язову тканину з 21 тварини і виміряли, скільки кисню використовували клітини. Варто зазначити, що для отримання зразків не потрібно було вбивати видр. Наприклад, деякі з них взяли від врятованих тварин, які перенесли операцію через поранення.



Швидкий метаболізм допомагає морським видрам зігріватися / Фото Flickr

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Треба багато їсти

Недоліком цього процесу є кількість необхідного палива.

Це метаболічно дорого. Ці хлопці повинні їсти багато їжі,

– говорить Райт.

Саме тому морські видри харчуються по пів дня і за цей час вони можуть спожити їжі до чверті від їхньої маси.