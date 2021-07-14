Лотерею объявило Министерство земельных и природных ресурсов штата. Заявки принимаются до 21 июля. Даже создали специальные условия для участия.

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На Гавайях людям будут раздавать коз: как это возможно

Местный заповедник Pu'uhonua o Hhonaunau National Historical Park, что на западном берегу острова Гавайи, играет важное значение для региона и людей. Власти рассказали, что в последнее время там развелось очень много коз.

Настолько много, что они могут вредить природе национального парка . Поэтому власти решили раздать животных людям. Однако для этого они организовала специальную акцию.



На Гавайях победители лотереи смогут получить коз / Фото Pexels

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь.

Желающие примут участие в лотерее

До 21 июля люди могут присылать заявки для участия в лотерее. В ней можно указать количество коз, которое вы хотите получить. Однако людям запретили выбирать конкретных животных.

Победителей лотереи выберут случайно и объявят уже 28 июля. Их обнародуют в сети.

Департамент распределит от 20 до 50 коз на каждого победителя. П редполагают, что из парка вывезут по меньшей мере 700 коз,

– говорится в сообщении.

Более того, 11 августа парк закроют, чтобы победители лотереи смогли вывести животных домой.

Однако есть требование – принять участие в акции смогут только те, кто имеет крытый фургон. Он должен быть предназначен для перевозки лошадей или других животных и иметь высоту не менее 4,9 метра. Все для того, чтобы козы дорогой не убежали.



Получить коз смогут только те, кто будет иметь фургон для перевозки / Фото Pexels

Для того, чтобы получить подробную информацию в парке даже обнародовали номер телефона для справок.