Бенсон – это уличный кот, которому удалось найти новый дом и снова ощутить на себе любовь хозяев. Он жил в Дубае, старые хозяева покинули его, когда переехали из города.

К теме Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®

К счастью, семья из США, которая путешествовала теми краями, заметила кота и решила забрать его к себе. Но на этом его приключения не закончились.

Новая звезда инстаграма / Фото Boredpanda

У владельцев кота появилась идея приобрести ему интересные костюмы, делать фотографии кота в разных образах и выставлять их в инстаграм.

Все началось с очков, он принял их без нареканий. Уже позже возникла идея одевать Бенсона в костюмы, он отнесся к этому совершенно спокойно. Кот до сих пор не любит ни обуви, но во всем остальном наряде чувствует себя хорошо и терпеливо сидит перед объективом, – рассказали хозяева кота.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра , им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам , одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию .

Смотрите больше уникальных фото Бенсона в разных стилях: